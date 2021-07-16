На Эйфелеву башню пустят только привитых туристов

Эйфелева башня примет только привитых от COVID-19 гостей с с 21 июля

Эйфелеву башню в Париже откроют для посетителей 16 июля. До 20 июля достопримечательность будет открыта для всех туристов, а с 21 июля — только для привитых от COVID-19, сообщает Le Figaro.

С 20 июля Эйфелева башня будет работать для всех гостей, но с 21 июля в качестве гостей на нее пустят только привитых туристов. Глава компании-оператора башни Жан-Франсуа Мартин предположил, что такие меры в ближайшее время станут нормой для многих достопримечательностей Франции.

Последние три недели руководство башни проверяло лифты на безопасность, тестируя их без пассажиров. Чтобы вернуть достопримечательность к работе, 350 сотрудников попросили прийти из вынужденного отпуска.

«Мы готовимся разбудить престарелую леди с элегантностью и заботой, поскольку она проспала 250 дней из-за режима самоизоляции», — подчеркнул Мартин.

В мае сообщалось, что число посетителей Эйфелевой башни после открытия ограничат десятью тысячами в день. Это решение принято для соблюдения правил социальной дистанции при пандемии коронавируса. Во время пандемии коронавируса Эйфелеву башню закрывали несколько раз, последний раз — в октябре 2020 года. Тогда сообщалось, что посещаемость достопримечательности упала на 80 процентов по сравнению с 2019 годом.