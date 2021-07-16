Кинопродюсера задержали по обвинению в прикрытии международной сети проституции

Американский продюсер Диллон Джордан был задержан полицией в четверг, 15 июля, по обвинению в использовании своей кинокомпании PaperChase Films в отмывании денег и в качестве прикрытия для международной сети проституции. Об этом сообщает Daily Mail.

В обвинительном заключении утверждается, что Джордан участвовал в незаконной деятельности по крайней мере с 2010 года по май 2017 года, организуя поездки женщин для встреч с клиентами по всей территории США. Предполагается, что он также использовал счета на имя продюсерской компании и фирмы по планированию мероприятий для сбора доходов и оплаты расходов на проституцию. Платежи регистрировались как гонорары «за моделирование», «за явку», «за консультацию» и «за частные вечеринки».

49-летний Джордан проживает в Лейк-Эрроухед, Калифорния. Согласно обвинительному заключению, продюсер также подписывался как Дэниэл Джордан, Дэниел Морис Хаттон и Дэниел Болер. Его арестовали в округе Сан-Бернардино, вскоре он должен предстать перед федеральным судьей.

Само дело находится в ведении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, так как, кроме всего прочего, утверждалось, что женщин доставляли самолетом в Нью-Йорк для занятия проституцией. В материалах также указывалось то, что Джордан сотрудничал с неназванными сутенерами из Великобритании, объединяя таким образом клиентов и проституток сети.

Диллон Джордан был исполнительным продюсером вестерна 2018 года выпуска «Малыш Кид» с Итаном Хоуком в главной роли. Он также спонсировал создание фильма «Воспитательница» с Мэгги Джилленхол и Гаэль Гарсиа Берналь. Джордан периодически появился на кинофестивалях.