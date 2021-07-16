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В Британии запретят «средневековые» тесты на девственность

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Фото: Yen Duong / Bloomberg / Getty
В Британии запретят проводить тесты на девственность и операции по ее восстановлению

В британских клиниках Англии и Уэльса запретят проводить «средневековые» тесты на девственность и операции по ее восстановлению, пишет Daily Mail.

Законопроект о запрете процедур был внесен депутатом от консерваторов Ричардом Холденом. Согласно тексту законопроекта, оценка целостности девственной плевы станет уголовным преступлением, это же касается и гименопластики — операции по восстановлению девственности.

«Молодые девушки заслуживают того, чтобы расти, не беспокоясь о том, что "разорвали свою женственность", поэтому мы должны положить конец этому насилию, основанному на чести», — полагает Холден. Он беспокоится, что девушек и женщин, «проваливших проверку», могут подвергнуть убийству чести.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также считает подобные процедуры нарушением прав человека: такие операции и проверки «связаны как с немедленными, так и с долгосрочными последствиями, которые пагубно сказываются на физическом, психологическом и социальном благополучии».

Ранее в индийском городе Шахджаханпур отец убил дочь, которая забеременела после изнасилования. Родственник счел произошедшее позором и совершил убийство чести.

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