Россиянка создала куртку-переноску для владельцев питомцев

Модельер из Хакасии создала коллекцию одежды для домашних питомцев и их владельцев

Янина Рейфер, начинающий модельер из Хакасии, создала коллекцию одежды для домашних питомцев и их владельцев. Об этом сообщает телеканал «РТС».

В рамках дипломного проекта в ИТИ (входит в состав ХГУ имени Н. Ф. Катанова) россиянка сделала универсальную одежду, в которой питомцам должно быть комфортно находиться. Рейфер смогла усовершенствовать вид вещи из гардероба многих людей — она создала стильный женский анорак длиной ниже колен с капюшоном и большим накладным карманом.

«В качестве основного материала выбран таслан. Он прочный, выдерживает необходимую нагрузку и удобен в уходе», — рассказала модельер и добавила, что сейчас на подобные изделия возрастет спрос. Кроме того, водонепроницаемая ткань и резинки-закрепы позволят выйти на прогулку даже в дождливую и ветренную погоду, заявила Рейфер.

Такая необычная вещь предназначена одновременно как на человека, так и на животное небольшого размера. В кармане-кенгуру можно расположить питомца и таким образом носить с собой.

Ранее стало известно, что в Твери открылась выставка национального костюма. Ее посетители увидят традиционные и сценические костюмы, головные уборы, различные украшения и предметы быта, отражающие особенности национального характера разных народов.