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Песков назвал фейком публикации о поддержке Трампа со стороны Кремля

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Дмитрий Песков назвал фейком публикации о поддержке Дональда Трампа со стороны Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полным фейком и неправдой публикацию газеты The Guardian о поддержке Кремлем республиканца Дональда Трампа в 2016 году. Его цитирует ТАСС в пятницу, 16 июля.

«Это все полная неправда, классический фейк, прямо образец», — сказал он.

Ранее, комментируя публикацию газеты, Песков назвал ее «бульварным чтивом».

Газета The Guardian сообщила, что российское руководство в январе 2016 года якобы намеревалось в ходе секретной шпионской операции поспособствовать избранию Дональда Трампа президентом США. Журналисты ссылаются на «секретные документы». В частности, в материале утверждается, что Минобороны РФ должно было подготовить команду и инструменты для взлома «чувствительных» американских киберцелей.

Американские политики неоднократно обвиняли Москву в поддержке Трампа и вмешательстве в избирательный процесс в США. Однако в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера от 2019 года информация о связи российского руководства и Трампа опровергается. Позже Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.

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