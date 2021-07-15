Песков отреагировал на данные об «операции Кремля» в поддержку Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «бульварным чтивом» сообщения в СМИ о якобы операции Кремля в поддержку республиканца Дональда Трампа в 2016 году, когда тот победил на президентских выборах в США. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 15 июля.

Газета The Guardian ранее сообщила, что российское руководство в январе 2016 года якобы решило в ходе секретной шпионской операции поспособствовать избранию Дональда Трампа президентом США. Журналисты ссылаются на «секретные документы», попавшие в распоряжение газеты в результате утечки. В частности, в материале утверждается, что Минобороны РФ должно было заняться сбором и систематизацией необходимой информации и подготовкой команды и инструментов для взлома «чувствительных» американских киберцелей.

Американские политики неоднократно обвиняли Москву в поддержке Трампа и вмешательстве в избирательный процесс в США. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, посвященный выборам 2016 года, в котором опровергается связь российской стороны и Трампа. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.

