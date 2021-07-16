Эксперт назвал самые практичные цвета автомобилей

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов назвал самые практичные цвета автомобилей в жаркую погоду. По его словам, владельцы часто сталкиваются с выцветанием покрытия и высыханием пластиковых элементов декора во время аномальной жары, которая длительное время держится в Центральной России, передает радио Sputnik.

«Прямые солнечные лучи ни для чего не полезны. На самом деле на прямом солнечном свете выцветает краска быстрее. Пластик интерьера машины сохнет, из-за чего портится быстрее», — пояснил эксперт. Он добавил, что наиболее выгодное положение у владельцев авто белого цвета. Они меньше нагреваются на солнце.

Кроме того, белые машины удобнее ремонтировать, поскольку любителей цветных машин гораздо меньше. На светлом транспортном средстве не так видна пыль, как на темных, поэтому они особенно популярны у жителей южных регионов, резюмировал Удалов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал россиянам причину для включения печки в машине летом. Он рассказал, для чего иногда необходимо использовать обогреватель в жару. По его словам, в экстренных случаях система отопления может заменить систему охлаждения.

