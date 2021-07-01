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Юрист назвал способ избежать штрафа за отсутствие экокласса в свидетельстве авто

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Фото: Софья Сандурская/ АГН «Москва»

В России с 1 июля вступили в силу знаки, ограничивающие въезд автомобилей определенного экологического класса на некоторые территории. Способ избежать штрафов, если в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) не проставлен экокласс, объяснил автоюрист Максим Сыров, передает РИА Новости.

По его словам, следует обратиться в ГИБДД за исправлением экологического класса. Если он не определен, там могут переделать документ и внести необходимую информацию. Однако у водителей старых автомобилей или у тех, которые имеют категорию ниже указанной, могут возникнуть проблемы.

Автоюрист отметил, что внести изменения в СТС можно только в том случае, если они зафиксированы в паспорте транспортного средства (ПТС), если же таковые отсутствуют, это практически невозможно. Обязательное проставление экокласса в ПТС было введено в 2006 году. Владельцам таких транспортных средств Сыров порекомендовал не въезжать на территории, где установлен специальный знак. «Но сейчас и знаков-то таких почти и нет, их почти нигде не установили», — заключил он.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля ужесточаются правила проверок подержанных автомобилей, ввозимых из-за границы. Раньше часть процедур по проверке была удаленной и заключалась в предоставлении фотографий. Теперь же подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны будут проверяться в испытательных лабораториях.

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