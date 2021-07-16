Работник Тульского оружейного завода погиб от случайного выстрела на предприятии

На Тульском оружейном заводе от случайного выстрела погиб работник предприятия. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, один из сотрудников проверял курок готового ружья. Изделие оказалось заряжено и после выстрела пуля пробила стену, за которой находился другой работник предприятия. От полученного пулевого ранения головы он скончался на месте.

Следственный комитет России (СКР) начал проверку случившегося. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как получилось, что оружие оказалось заряженным. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

Императорский Тульский оружейный завод — старейший оружейный завод России. Он был основан в 1712 году. Является одним из наиболее значимых и известных производителей оружия в мире.