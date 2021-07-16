Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при нападении с ножом в автобусе

Стало известно состояние пострадавших при нападении с ножом в автобусе в Красноярском крае

Три человека, которые пострадали при нападении мужчины с ножом в автобусе в Красноярском крае, прооперированы. Стало известно, что их жизни ничего не угрожает. Об этом рассказали в Минздраве региона, передает ТАСС.

Уточняется, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время в переводе в другое учреждение они не нуждаются, отметили в ведомстве.

Там затруднились ответить, входит ли в число пациентов нападавший.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на водителя и пассажиров междугороднего автобуса Красноярск — Минусинск и ранил их. Он без видимых причин напал на водителя во время движения и нанес ему телесные повреждения. После этого злоумышленник ударил ножом двух пассажиров — мужчину и женщину.