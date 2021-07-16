Женщина ворвалась в кабинет стоматолога и вырвала у пациента 13 зубов

В США бывшая сотрудница ворвалась в кабинет стоматолога и вырвала у пациента 13 зубов

Жительница американского штата Невада была арестована за то, что ворвалась в кабинет стоматолога, украла деньги и вырвала 13 зубов у пациента. Об этом сообщает издание The Indepndent.

Бывшая сотрудница стоматологической клиники, 42-летняя Лорел Эйк (Laurel Eich), которая не является дантистом, рассказала полицейским, что вырвала 13 зубов у пациента. Она использовала обезболивающее, которое ранее списал ее бывший работодатель.

В другой день она ворвалась в помещение стоматологической клиники и похитила 22,8 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей). Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили, что окно разбито, а дверь открыта.

Полицейские предъявили Эйк обвинение в двух случаях кражи, преступном сговоре, крупном хищении имущества и осуществлении хирургического вмешательства без лицензии. Что она сделала с вырванными зубами, и зачем она их вырвала, неизвестно.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Италии обнаружили на Сицилии подпольного стоматолога, который по документам числился как булочник. За несколько лет работы у подпольного стоматолога появились свои постоянные клиенты, а запись на прием велась по телефону.

