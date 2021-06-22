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На Сицилии булочник работал стоматологом

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Фото: ANTONIO PARRINELLO / Reuters

Правоохранительные органы Италии обнаружили на Сицилии подпольного стоматолога, который по документам числился как булочник. Об этом сообщает портал Tgcom24.

По данным Финансовой гвардии Италии, расследование в отношении мужчины началось после того, как правоохранители заметили, что в его квартиру приходит подозрительно много людей. В результате проверки было обнаружено, что мошенник, который имел статус налогоплательщика в качестве пекаря, оборудовал у себя дома стоматологический кабинет со всей необходимой аппаратурой, в том числе зуботехнической лабораторией, которая не содержалась в должных санитарно-гигиенических условиях. Отмечается, что за несколько лет работы у подпольного стоматолога появились свои постоянные клиенты, а запись на прием велась по телефону.

Ранее житель английского города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, признался, что самостоятельно вырвал больной зуб с помощью плоскогубцев. 48-летний Джейми Эллисон (Jamie Ellison) страдал из-за проблем с зубами после того, как сломал челюсть при падении из-за эпилептического припадка. Хирург вставил в его нижнюю челюсть металлическую пластину и четыре винта. Однако имплант вызвал у британца осложнения, и он постоянно страдал от зубной боли.

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