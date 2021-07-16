Спасшийся от тигра мужчина рассказал о жуткой гибели друзей у него на глазах

Единственный из троих индийцев, избежавший смерти в когтях агрессивной тигрицы, рассказал о своем спасении и жуткой гибели друзей у него на глазах. Об этом сообщает The Independent.

Встреча с тигром произошла в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш. Поздно вечером Викас Кумар (Vikas Kumar) и его друзья Кандаи Пал (Kandai Pal) и Сону Пал (Sonu Pal) ехали на мотоцикле через лесной заповедник, где обитают тигры. Фара работала плохо, и они заметили растянувшихся на дороге тигрицу с детенышами в последний момент. Водитель запаниковал, и все трое повалились на дорогу перед хищниками. После этого животные бросились на людей.

Викас рассказал, что тигрица прыгнула на него, вцепилась зубами в шлем и сорвала его с головы. Это дало ему несколько секунд, чтобы отбежать в сторону и забраться на дерево. Тем временем молодые тигры во главе с матерью растерзали Кандаи и Сону.

Несколько секунд я слышал, как они кричат, а потом все стихло. Сону погиб у меня на глазах. Я был страшно напуган, но все же набрался смелости и перепрыгнул с одного дерева на другое. Там я сидел не шевелясь, зажмурившись и молился про себя. Я понимал, что если тигры заметят меня, то тоже убьют — они ведь прекрасно лазают по деревьям Викас Кумар

Звери рыскали вокруг всю ночь, но так и не смогли найти выжившего мужчину. Наутро его и погибших обнаружили местные жители. Он был доставлен в ближайшую больницу в состоянии шока.

Перед поездкой молодых людей предупреждали, что в окрестностях появилась тигрица с детенышами, и ехать через заповедник, тем более ночью, очень опасно.

Ранее сообщалось, что вблизи индийского города Чандрапур тигрица оккупировала деревню и ранила двух человек, которые пытались прогнать ее. Местные власти призвали жителей деревни не приближаться к тигрице и ее детенышам.