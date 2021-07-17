Российский клуб начал переговоры с футболистом «Барселоны»

Клуб Российской премьер-лиги начал переговоры с нападающим «Барселоны» Мартином Брэйтуэйтом. Об этом сообщает Sport.es

По информации источника, 30-летний игрок дал согласие на уход из клуба, так как в другом чемпионате он сможет заработать больше. Отмечается, что каталонцы рассчитывают выручить от продажи нападающего 15 миллионов евро и получить предложение от одного из российских клубов.

Соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до июня 2024 года. При этом игрок согласился сменить команду, так как главный тренер каталонцев Рональд Куман предоставляет ему мало игрового времени.

Брэйтуэйт известен по выступлениям за французскую «Тулузу», английский «Мидлсбро» и ряд испанских команд. Вместе со сборной Дании он дошел до полуфинала чемпионата Европы-2020, где команда проиграла команде Англии со счетом 0:4. Форвард принял участие во всех матчах, забив один мяч во встрече 1/8 финала против Уэльса.