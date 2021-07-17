В ДНР обвинили Украину во взрыве газопровода

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) обвинили украинскую сторону во взрыве газопровода в Донецке, произошедшем 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД республики Наталью Никонорову.

По ее словам, найденное на месте взрыва оборудование указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева. Это напрямую нарушает все достигнутые договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня, добавила она.

Никонорова сообщила, что тему инцидента на газопроводе поднимут в рамках следующего заседания контактной группы, и в ДНР «приложат все усилия для того, чтобы международное сообщество было в полной мере осведомлено о беспределе и провокациях, которые устраивает Киев, со всеми вытекающими для украинских властей последствиями распространения правдивой информации об их преступных деяниях».

Взрыв и последовавший за ним пожар на газопроводе произошли в Буденовском районе Донецка. В результате возгорания были повреждены шпалы железнодорожных путей.

