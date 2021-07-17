Российского пилота при взлете ослепили лазером

В аэропорту Домодедово пилота самолета, летевшего в Уфу, ослепили зеленым лазером

В московском аэропорту Домодедово неизвестные ослепили зеленым лазером пилота рейсового самолета во время взлета, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, около 00:30 по московскому времени. Самолет, следовавший из Москвы в Уфу, набирал высоту, когда на отметке около 300 метров пилота ослепили лазером.

Экипаж доложил об этом в аэропорт, командир воздушного судна решил продолжать полет.

Похожий инцидент случился в январе в аэропорту Внуково, когда лазером был ослеплен пилот заходившего на посадку самолета, летевшего из Грозного. На приземление это не повлияло.

