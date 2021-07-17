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Мишустин поручил подсчитать количество оставшихся вакцин от COVID-19 в России

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию оставшихся вакцин от коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19 в России. Соответствующее поручение он дал по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом, документ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, подсчитать количество оставшихся вакцин от коронавируса необходимо из-за того, что во многих регионах были задержки с их доставкой. Выполнением поручения займутся Минпромторг и Минздрав России.

Мишустин также рекомендовал руководителям регионов продолжать формировать резервный коечный фонд для больных COVID-19, а также производить достаточное количество средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов от коронавируса.

Кроме того, председатель правительства поручил Минздраву и Минцифры до 20 июля изменить правила получения информации о ПЦР-тестированиях из частных лабораторий, некоторые из которых не предоставляют в Роспотребнадзор результаты тестирования на COVID-19.

Ранее Мишустин рассказал о способах победить коронавирус. По его словам, для этого необходимы совместные усилия государства и общества. Он отметил, что борьба с пандемией показала, как важно проявлять внимание и к своему здоровью, и к здоровью окружающих.

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