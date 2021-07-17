УЕФА оценил появление лозунгов «Слава Украине» на форме украинских клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил появление лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава» на форме футбольных клубов Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

В УЕФА назвали решение обязать клубы использовать на форме лозунги внутренними вопросами украинского футбола.

О появлении фраз на форме клубов УПЛ стало известно 16 июля. Использование лозунгов закреплено в регламенте лиги на новый сезон. Надписи будут размещены на нашивке с эмблемой Украинской ассоциации футбола. Нашивка должна располагаться на передней части формы между логотипом клуба и логотипом технического спонсора.

Ранее УАФ присвоила лозунгам «Слава Украине» и «Героям слава» футбольный статус. Украинские клубы будут выступать в такой форме в матчах УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.