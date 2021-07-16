Лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» появятся на форме украинских клубов

Лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» появятся на форме футбольных клубов Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает «РБ-Спорт».

Отмечается, что использование лозунгов закреплено в регламенте УПЛ на новый сезон. Надписи будут размещены на нашивке с эмблемой Украинской ассоциации футбола. Нашивка должна располагаться на передней части формы между логотипом клуба и логотипом технического спонсора.

Ранее УАФ присвоила лозунгам «Слава Украине» и «Героям слава» футбольный статус. Украинские клубы будут выступать в такой форме в матчах УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

Перед началом чемпионата Европы-2020 сборная Украины представила новую форму, на которой были изображены очертания границ страны вместе с полуостровом Крым, а также лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». В УЕФА согласовали экипировку, однако обязали украинцев убрать с формы надпись «Героям слава».