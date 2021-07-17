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В России начнут тестировать усиленную электронную подпись

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В России объявили эксперимент по использованию усиленной электронной подписи

Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 начать эксперимент по использованию усиленной электронной подписи на портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Усиленная электронная подпись формируется в результате криптопреобразования информации и состоит из открытого и закрытого ключей. Она обеспечивает лучший уровень защиты, поэтому ее используют для заверения важных документов, представляющих юридическую ценность. Квалифицированная ЭП создается с помощью средств криптозащиты, сертифицированных ФСБ.

Задачей эксперимента ставится изучение возможности ее использования физлицами при получении госуслуг. Координировать проведение эксперимента будет Минцифры РФ. Тест продлится до 31 июля 2022 года.

В июне IT-директор ESET Руслан Сулейманов рассказал о том, как предотвратить распространение конфиденциальных данных в сети. «Заведите отдельные SIM-карту и e-mail для регистрации в онлайн-магазинах и сервисах, а также придумайте псевдоним. Это усложнит вашу идентификацию при массовых утечках данных. В случае с порталами госуслуг и банков, где нужны настоящие ФИО и данные документов, установите надежный пароль и включите двухфакторную аутентификацию», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что кража доступа к таким сервисам может привести к финансовым потерям и «проблемам юридического характера».

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