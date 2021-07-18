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Российские регионы получат более трех миллиардов на строительство дорог

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Данила Егоров / «Коммерсантъ»
В России на строительство дорог в регионах выделят более 3,3 миллиардов рублей

В России на строительство и реконструкцию дорог в регионах выделят более трех миллиардов рублей дополнительного финансирования. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Более 3,3 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах», — говорится в сообщении. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В пресс-службе правительства отметили, что около трех миллиардов рублей пойдет на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге.

Кроме того 250 миллионов рублей выделят на реконструкцию и строительство дорожной инфраструктуры в городе Тынде в Амурской области, 54 миллиона рублей уйдут на ремонт дорожной сети в Суздале Владимирской области, а 41 миллион рублей пойдет на реконструкцию моста через реку Щелкан в Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в одном из российских регионов заасфальтируют три самых проблемных участка дороги. Речь идет о Шимановке в Амурской области. На ремонт выделено 32 миллиона рублей.

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