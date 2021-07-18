Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома

Разрешить сжигать траву и ветки на садовых участках предлагается на расстоянии не менее 15 метров от домов, говорится в проекте постановления правительства, о котором сообщает ТАСС.

Такое изменение в закон предлагает МЧС России. Сейчас разводить огонь на участках разрешается на расстоянии не менее 50 метров от домов и построек.

Уточняется содержание предлагаемого дополнения в закон: «При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек».

Правило о 50 метрах от домов, 100 метрах от хвойного леса и 30 метрах от лиственного леса при сжигании травы и веток вступило в силу в России с 1 января 2021 года. Оно будет действовать до 2026 года, после чего подлежит пересмотру в соответствии с требованиями.

