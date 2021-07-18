Макрон прокомментировал победу французского режиссера на Каннском кинофестивале

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter-аккаунте поздравил французского режиссера Джулию Дюкорно, фильм которой был удостоен главной награды Каннского фестиваля — «Золотой пальмовой ветви».

«Мои поздравления Джулии Дюкорно, получившей "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Пальма первенства, которая награждает смелость и оригинальность французского кино», — написал он.

Главный приз 74-го Каннского кинофестиваля получил фильм французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан». Награду за лучшую женскую роль была удостоена норвежская киноактриса Ренате Рейнсве за роль в картине «Худший человек на свете». Лучшим актером признан Калеб Лэндри Джонс за роль в конкурсной картине режиссера Джастина Курзеля «Нитрам» (Австралия).

Ранее российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.

