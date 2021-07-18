Поклонники певца Шуры занервничали из-за его худобы

Поклонники российского эстрадного певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, заметили нездоровую худобу артиста после того, как он выложил очередные снимки из путешествий в своем Instagram.

В комментариях под записью многие фанаты похвалили исполнителя за стремление выглядеть стройными, однако подчеркнули, что более сбрасывать вес не обязательно. «Я уже переживаю, с вами точно все ок?», «Сашка, ты больше не худей», — занервничали подписчики.

Сейчас Шура, как следует из геометки под публикацией, находится с гастролями в Крыму. Отель, где остановился артист, он счел «прекрасным местом для релакса».

Ранее Шура неоднократно хвастался похудением, иронизируя над своей «знатной ряхой» в прошлом. В феврале он заявил, что сбросил около 35 килограммов за год, в апреле — 40 килограммов. Александр Медведев приобрел популярность в 1990-х годах. Среди наиболее известных его композиций — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна» и «Ты не верь слезам».