Певец Шура потерял вставные зубы и 40 килограммов

Российский певец Шура рассказал, как потерял вставные зубы и 40 килограммов. Об этом сообщает Пятый канал.

Артист пояснил, что остался без зубов из-за ошибки стоматологов, в связи с чем не может нормально есть. Он питается детскими продуктами и йогуртами. По словам исполнителя, в таком состоянии он провел уже целый год. В апреле он планирует вставить новые зубы.

«В этот день будет праздник. Я пойду в ресторан и закажу вот такой себе мяса кусок. Я так мяса хочу, уже не могу», — сказал Шура.

Он отметил, что в настоящее время весит около 70 килограммов и носит одежду 38 размера. По словам певца, такая же фигура у него была 25 лет назад.

В марте 2020 года сообщалось, что Шуру экстренно прооперировали из-за обнаруженной в желудке грыжи. Как пояснили врачи, она могла появиться из-за лишнего веса. Тогда специалисты посоветовали певцу похудеть на 30-40 килограммов.

Шура (настоящее имя Александр Медведев) приобрел популярность в 1990-х годах. Среди наиболее известных его композиций — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная Луна» и «Ты не верь слезам».