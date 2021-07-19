Роспотребнадзор заявил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19

В России появится биочип для диагностики COVID-19: соответствующее заявление сделал Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Ведомство заявило о разработке биочипа для тестирования на COVID-19 Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной. Аналогичные испытания также проходят в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где в последние годы развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — подчеркивается в сообщении

В разработке биочипа также участвуют НИИ гриппа министерства здравоохранения РФ, НИИ особо чистых биопрепаратов и Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

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