Отец спас ребенка от двухметровой кобры и попал на видео

Во Вьетнаме мужчина спас от королевской кобры игравшего во дворе ребенка

Житель вьетнамской провинции Шокчанг спас игравшего во дворе ребенка от королевской кобры. Произошедшее попало на видео, на него обратил внимание сайт телекомпании NDTV.

На записи видно, как двухметровая ядовитая змея с пугающей скоростью скользит по площадке перед входом в дом, на которой играл ребенок.

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Дедушка мальчика, который находился рядом, первым заметил угрозу. Он не смог быстро среагировать из-за перенесенного недавно инсульта и стал звать на помощь. На крики прибежал отец ребенка.

Вьетнамец схватил сына и скрылся с ним в доме. Дедушка, прихрамывая, последовал за ними. Однако кобра не отставала и к тому моменту, когда они добрались до стеклянной двери, сократила расстояние до людей.

Оставив сына в доме, отец вернулся, чтобы закрыть дверь. Дедушка подобрал палку, чтобы обороняться от змеи на случай, если она проникнет в дом. Кобра проползла мимо оставленных во дворе игрушек и попыталась добраться до них, но семья успела закрыть дверь.

Пользователи YouTube в комментариях удивились скорости змеи. Один из них заявил, что, по всей видимости, змея отчаянно хотела есть и приготовилась к смертельной атаке.

Ранее сообщалось, что в камбоджийской провинции Пайлин мужчина обнаружил в унитазе живую кобру. Мужчина попытался спустить воду, но пресмыкающееся удержалось на плаву.

