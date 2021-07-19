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В России вторую неделю подряд зафиксировали более 700 умерших от коронавируса

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Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
В России вторую неделю подряд зафиксировали более 700 умерших от коронавируса

В России уже две недели подряд от COVID-19 умирают более 700 человек в сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в стране умерли 719 пациентов. Всего с начала пандемии зафиксировано 149 138 летальных исходов.

Условная летальность заболевания, по данным оперштаба, осталась на уровне 2,49 процента.

Число выявленных случаев заражения за последние 24 часа составило 24 633. Всего с начала пандемии в стране заболели 5 982 766 человек.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что по показателям смертоносности «нынешний коронавирус можно сравнить с дифтерией».

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