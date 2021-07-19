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Вспышка коронавируса произошла на военном корабле Южной Кореи

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Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
На военном корабле Южной Кореи заразились коронавирусом более 80 процентов экипажа

Сильная вспышка коронавируса произошла на военном корабле Южной Кореи, который борется с пиратами около берегов Африки — заразились более 80 процентов экипажа. Об этом сообщает The Straits Times.

Речь идет о 247 подтвержденных случаях инфицирования, около 50 человек показали отрицательный результат теста. Военнослужащих эвакуируют в родную страну, им пришлют замену, чтобы корабль продолжал функционировать.

Отмечается, что сейчас Южная Корея переживает худший момент эпидемии, но ее показатели все равно куда ниже, чем у большинства других развитых стран: в воскресенье было зарегистрировано всего 1,2 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее стало известно, что подобная ситуация произошла на борту британского авианосца «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth). Это не помешало команде продолжать выполнять свои обяззанности.

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