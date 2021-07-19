В России стали исчезать бизнесмены

За первые шесть месяцев 2021 года в России 545,8 тысячи индивидуальных предпринимателей (ИП) закрыли бизнес, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Это самый высокий показатель за последние восемь лет — в первом полугодии 2013 года закрылось 594,2 тысячи ИП. Наибольший спад в этом году наблюдался в Чечне, где число закрытых ИП выросло в 3,5 раза, Дагестане (в 3,3 раза) и на Чукотке (в 2,5 раза). Также в десятку вошли Москва и Санкт-Петербург (в 2,3 раза).

В абсолютном выражении больше всех пострадала Москва, где исчезли 47,8 тысячи ИП, а открылось 37,3 тысячи, Санкт-Петербург (27 тысяч против 18,9 тысячи) и Московская область (38,9 против 31,2 тысячи).

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Между тем за указанный период по стране открылись 135,5 тысячи ИП. Наилучшую динамику показали Карачаево-Черкесия (рост в 2,3 раза), Тува и Калмыкия (в 2,1 раза). Всего, по данным ФНС, на 1 июля 2021 года в России действуют 3,14 миллиона индивидуальных предпринимателей. Положительный прирост показали Алтай, где закрылось 619 ИП, а открылось 923 ИП, Крым (6851 против 7130) и Тува (943 против 1058).

Чаще всего индивидуальные предприниматели ликвидировались по собственной инициативе — так сделали 281,8 тысячи человек, или 51,4 процента от общего числа. Значительная часть ИП перестала работать по решению налоговиков из-за просроченной отчетности или из-за долгов (258,3 тысячи, 47,1 процента). Менее всего закрытий связано со смертью владельца бизнеса (6,7 тысячи, 1,2 процента).

В середине июля стало известно, что Россия заняла предпоследнее место по уровню оптимизма бизнеса. Исследование International Business Report показало, что оптимистично смотрят в будущее 28 процентов руководителей российского бизнеса. Хуже обстоят дела только в Японии, где положительно настроены лишь 17 процентов опрошенных. Первые три места в рейтинге заняли Китай, США и Индонезия.