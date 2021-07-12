Защитник бизнеса в России признал поражение в борьбе с силовиками

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал Владимиру Путину, что его аппарат больше не занимается так называемым «лондонским списком». Об этом со ссылкой на доклад омбудсмена сообщает РИА Новости.

Речь идет о перечне бизнесменов, которые покинули страну из-за заведенных в их отношении уголовных дел, но готовы были вернуться, если в их отношении не станут применять меру в виде заключения под стражу.

Главный защитник российского бизнеса признал, что потерпел поражение в борьбе с силовиками и не может гарантировать безопасность предпринимателей. Он указал, что Генпрокуратура отказывается содействовать ему в этом вопросе.

По данным бизнес-омбудсмена, за три года в Россию вернулись 12 предпринимателей, еще по десяти случаям велась работа. В общей сложности намерение вернуться высказали 136 человек, но в настоящее время процесс остановлен. Поводом для этого стало возобновившееся преследование россиян, которые поверили предложению властей.

