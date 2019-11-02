Бизнес-омбудсмен удивился из-за приговора олигарху из «лондонского списка»

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов заявил о шоке из-за приговора, вынесенного фигуранту «лондонского списка» Андрею Каковкину. В своем Facebook он сообщил, что считает вернувшегося из-за рубежа предпринимателя невиновным и будет продолжать защищать его.

«Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко», — написал Титов. Бизнес-омбудсмен добавил, что адвокаты уже подали апелляцию, а сам он готовит серию писем в прокуратуру.

Титов отказался признать, что приговор означает провал его инициативы. Он напомнил, что по трем предпринимателям прекращены уголовные дела, один попал под амнистию и двое получили условные сроки. Также удалось отменить заочные аресты всех вернувшихся в страну предпринимателей. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что без его активности к делу Каковкина не удалось бы привлечь внимание общественности.

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Накануне, 31 октября, суд Ростова-на-Дону признал Каковкина виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Каковкин был первым бизнесменом из списка Титова, который последовал его призыву и вернулся в Россию. Это произошло в феврале прошлого года. Спустя полгода в его отношении возбудили уголовное дело и признали виновным в мошенничестве.

Ранее на этой неделе Генпрокуратура предложила внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Это позволит фигурантам «экономических дел» вернуться в Россию в обмен на участие в следствии и гарантирует им, что мера пресечения не будет связана с лишением свободы.

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