Бизнесу в России задумали облегчить жизнь

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подготовила ряд предложений по снижению административной нагрузки на малый и средний бизнес. Соответствующее письмо направлено в министерство экономического развития России, передает РБК.

Первым делом МСП предлагает изменить статьи 3.4 и 4.1.1 Кодекса об административных нарушениях (КоАП), чтобы перестать штрафовать малый и средний бизнес за впервые совершенные нарушения, если они не угрожают жизни и здоровью людей и не нанесли имущественного ущерба. В корпорации считают, что сначала нарушителя нужно предупредить, а штрафовать после повторной ошибки.

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За некоторые нарушения невозможно вынести предупреждение на первый раз, поэтому за них сразу будут штрафовать. Например, за незаконное предоставление кредитов, неповиновение сотруднику правоохранительных органов, публичную демонстрацию нацистской символики и другие.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал предложение МСП. Он назвал замену штрафа на предупреждение «элементом обучения». В Минэкономразвития сообщили, что рассматривают предложения МСП.

В середине апреля опубликованы результаты исследования банка Хайс, которое показало, что каждый десятый россиян ведет бизнес нелегально и не собирается работать в белую. Большинство теневиков не хотят регистрировать фирму, потому что считают официальное занятие бизнесом слишком сложным. Остальные признались, что не хотят платить налоги и их не устраивают тарифы, которые предлагают банки для бизнеса.