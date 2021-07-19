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Бизнесу в России задумали облегчить жизнь

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Борис Титов
Борис Титов
Фото: Борис Титов / РИА Новости

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подготовила ряд предложений по снижению административной нагрузки на малый и средний бизнес. Соответствующее письмо направлено в министерство экономического развития России, передает РБК.

Первым делом МСП предлагает изменить статьи 3.4 и 4.1.1 Кодекса об административных нарушениях (КоАП), чтобы перестать штрафовать малый и средний бизнес за впервые совершенные нарушения, если они не угрожают жизни и здоровью людей и не нанесли имущественного ущерба. В корпорации считают, что сначала нарушителя нужно предупредить, а штрафовать после повторной ошибки.

За некоторые нарушения невозможно вынести предупреждение на первый раз, поэтому за них сразу будут штрафовать. Например, за незаконное предоставление кредитов, неповиновение сотруднику правоохранительных органов, публичную демонстрацию нацистской символики и другие.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал предложение МСП. Он назвал замену штрафа на предупреждение «элементом обучения». В Минэкономразвития сообщили, что рассматривают предложения МСП.

В середине апреля опубликованы результаты исследования банка Хайс, которое показало, что каждый десятый россиян ведет бизнес нелегально и не собирается работать в белую. Большинство теневиков не хотят регистрировать фирму, потому что считают официальное занятие бизнесом слишком сложным. Остальные признались, что не хотят платить налоги и их не устраивают тарифы, которые предлагают банки для бизнеса.

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