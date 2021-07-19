ДНР засекретит статистику до конца войны

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) решили засекретить всю статистику до окончания военных действий в Донбассе. Решение о внесении изменений в закон «О государственной статистике» было принято на заседании правительства, сообщается на официальном сайте органа.

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По словам разработчиков законопроекта, ввод ограничений на предоставление и распространение статистической информации объясняется необходимостью защиты информационной безопасности ДНР.

Недобросовестные пользователи могут намеренно искажать и неверно интерпретировать статистические данные, что повредит имиджу ДНР, говорится в обосновании документа. Доступ к данным теперь смогут получить представители органов исполнительной власти и местного самоуправления ДНР. Обычные граждане смогут пользоваться только общедоступной статистической информацией.

Ранее ДНР обвинила Вооруженные силы Украины в организации террористической атаки в одном из районов Донецка. Эскалация конфликта украинской стороной напрямую нарушает все достигнутые договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня, отметили в правительстве республики.

Война в Донбассе началась в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость, а Киев попытался вернуть их силой посредством военных операций Вооруженных сил Украины. Участники конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и различного рода диверсиях.