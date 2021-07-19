Девушка услышала ночью странный шум, вызвала полицию и удивилась

Пользовательница сети под ником ceeashi рассказала историю о том, как однажды ночью услышала во дворе дома странный шум, который сильно ее напугал, и вызвала полицию. Причину странных звуков, крайне ее удивившую, девушка назвала в посте на Reddit.

В тот день героиня истории вернулась домой около 10 вечера, после чего сходила в душ и начала играть в компьютерную игру. Вдруг, по словам девушки, ее кошка стала странно мяукать. «Она так мяукает только тогда, когда видит кого-то снаружи дома», — объяснила ceeashi. Пока кошка бегала между гостиной и спальней, автор поста увидела, как загорелся индикатор движения, размещенный на улице.

Обеспокоенная девушка позвонила соседу, но он должен был вернуться только через час. Неожиданно раздался стук в дверь, который очень напугал рассказчицу. «Я слышала собственное сердцебиение, все было будто в замедленном движении», — призналась она.

Девушка взяла нож, спряталась в шкафу и позвонила в полицию. «Я мысленно готовилась убить кого-то или умереть», — описала она свое состояние в тот момент. Вскоре диспетчер сообщила, что к дому приехали два полицейских.

Сeeashi услышала голоса у входной двери, а после — вопрос диспетчера, которая поинтересовалась, заказывала ли героиня истории доставку. Оказалось, что девушка забыла, что к ней должен был приехать курьер.

Ранее пользователи Reddit поделились историями о том, с какими плохими соседями им приходилось сталкиваться. Худшими типами жильцов, которыми окружающие недовольны чаще всего, оказались люди с собаками и курильщики.