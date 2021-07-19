ФСБ подготовила список запрещенных к передаче другим странам сведений

ФСБ подготовила проект списка сведений, запрещенных к передаче другим странам, которые не относятся к гостайне, но могут навредить интересам России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно проекту, запрещенные к передаче сведения, не содержащие гостайну, делятся на военные и военно-производственные. Их полный список состоит из 61 пункта. В частности, это сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки. Кроме того, в него входят данные о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, о преступлениях в армии и ее моральном состоянии.

Помимо этого, к таким сведениям относится практически любая информация о деятельности «Роскосмоса». Среди них данные о целевых программах, их финансировании и сроках выполнения, сведения о финансовом состоянии корпорации, проблемах и финансово-экономические прогнозы развития.

Как говорится в документе, перечисленные сведения могут быть использованы против безопасности России в случае, если их получит иностранное государство или его госорганы, международная или иностранная организация, а также иностранные граждане или лица без гражданства.