Производитель вакцины от коронавируса задумался над планом банкротства

Компания Johnson & Johnson (J&J) задумалась над созданием и последующим банкротством дочерней организации, которой передадут обязательства по судебному разбирательству по делу об одном из продуктов — детской присыпке, возможно, вызывающей рак, пишет Reuters.

Возможные варианты урегулирования этого спора адвокаты компании обсуждают с юристами истцов. Во время этих дискуссий один из представителей J&J сообщил им, что компания может начать работу над планом банкротства, который позволит снизить сумму части компенсаций пострадавшим, утверждают источники. По их оценкам, истцам не удастся помешать такому сценарию, однако в дальнейшем они смогут попытаться усложнить реализацию плана. Пока что J&J не приняла окончательного решения по поводу возможного банкротства, отметили собеседники агентства.

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Johnson & Johnson, чья рыночная стоимость составляет примерно 443 миллиарда, является производителем медицинских изделий, фармацевтической продукции, включая вакцину от коронавируса, а также выпускает косметические товары. Компания столкнулась с более чем 30 тысячами исков от людей, утверждающих, что ее детская присыпка и другие продукты с содержанием талька канцерогенны. Истцами стали в том числе женщины, которые страдают от рака яичников.

Если компания решится реализовать свой план с банкротством дочерней компании, то часть заявителей исков окажется втянута в продолжительную процедуру урегулирования, которая будет касаться гораздо меньшего дочернего предприятия. Выплаты в таком случае будут зависеть от того, какие средства выделят новой компании.

В июне Верховный суд США отклонил апелляцию компании, которая возражала против решения о компенсациях пострадавшим на сумму в два миллиарда долларов. В самой J&J настаивали, что ее продукция безопасна и не содержит вызывающего рак компонента. Детскую присыпку J&J сняли с продажи в США И Канаде, но продолжали продавать в Великобритании и на других рынках по всему миру.