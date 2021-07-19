Песков прокомментировал отмену QR-кодов в Москве

Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 19 июля.

Песков также отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, повлияла ли отмена системы QR-кодов на его решение сделать прививку от коронавируса. «Я планирую вакцинироваться», — сказал он.

С понедельника, 19 июля, вступил в силу указ мэра столицы Сергея Собянина об отмене QR-кодов для посещения ресторанов. Теперь фудкорты, расположенные в торговых центрах, а также точки общественного питания можно будет посещать без QR-кодов. Кроме того, заведения будут работать не только навынос и доставку.

Между тем ряд ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, продолжает действовать. Так, для посещения закрыты павильоны и помещения в зоопарках. По-прежнему в силе требование о переводе как минимум 30 процентов сотрудников на удаленную работу, для ряда категорий граждан действует требование об обязательной вакцинации.

