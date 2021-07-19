Лолита рассказала о кастинге в сериал «Моя прекрасная няня»

Российская певица Лолита Милявская рассказала о кастинге в сериал «Моя прекрасная няня». Ее история прозвучала в «ДНК-шоу».

Исполнительница заявила, что обладает талантом проигрывать, а психолог помог ей еще лучше осознать это качество. Именно он уговаривал ее ходить на пробы, поэтому она попыталась получить роль в популярном комедийном шоу, которое выходило с 2004 по 2009 годы.

«Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала и, естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль», — вспомнила Лолита.

Ранее певица рассказала о диагнозе своей 22-летней дочери Евы. 57-летняя исполнительница призналась, что у ее ребенка серьезный недуг, который не связан с недоношенностью девочки, — это психическое заболевание было недавно диагностировано. Милявская объяснила, что речь идет о синдроме Аспергера, который проявляется в «зацикленности» на каком-либо предмете, необходимости что-то держать в руках и неготовности к эмоциональным переживаниям.