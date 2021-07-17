Лолита раскрыла настоящий диагноз дочери

Певица Лолита Милявская впервые рассказала о настоящем диагнозе своей 22-летней дочери Евы. Об этом пишет StarHit.

57-летняя исполнительница призналась, что у ее дочери серьезный недуг, который не связан с недоношенностью девочки — это психическое заболевание было недавно диагностировано.

«Что касается Евы, то у нас есть проблема. Это не аутизм, а синдром Аспергера», — раскрыла диагноз певица.

Милявская объяснила, что заболевание проявляется в «зацикленности» на каком-либо предмете, необходимости что-то держать в руках и неготовности к эмоциональным переживаниям. Лолита добавила, что когда дочь слышала ее грустные песни, то начинала плакать.

«Дочь будет расти в том, что мне недодали с лихвой. Я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная», — рассказала певица.

Ранее в июне Лолита Милявская снялась в третьем ролике кампании за захоронение Владимира Ленина проекта «Невыносимое Выносимо». По сюжету женщина везет своих детей в мавзолей на Красную площадь, однако в ходе поездки в такси героиня просит их не смотреть на тела жертв ДТП. После фразы «не хватало нам еще трупы разглядывать» неоднозначность ситуации становится очевидной, и персонаж в исполнении артистки предлагает сходить в планетарий.

