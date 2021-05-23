Лолита призналась в измене Цекало с бандитом

Певица Лолита Милявская и шоумен Александр Цекало прожили вместе почти 12 лет, но в последние годы их союз был на грани развала, об этом артистка рассказала в эфире передачи «50 вопросов» на YouTube-канале «Макарена».

Звезда российской эстрады призналась, что ее чувства окончательно охладели. Она изменила мужу с бандитом и призналась, что у нее была безумная любовь. «Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой», — поделилась Милявская.

Она добавила, что старалась не обращать внимание на занятия ее любовника, тот долго добивался, старался помогать, как в жизни, так и с работой, поддерживал, в то время как Цекало говорил жене, что она «тысяча первая певица», которая никому не нужна. По словам артистки, ее единственная дочь родилась не от мужа. Она ушла к новому избраннику, но построить семью ей не удалось, мужчину застрелили. Для Лолиты это стало настоящей трагедией. Позже она призналась экс-супругу в измене.

Для певицы брак с Александром Цекало стал третьим, они официально расписались в 1998 году, чтобы оформить на артиста дочь Еву, рожденную 3 ноября от другого мужчины. Расстались супруги в 2000 году, их семейные отношения продлились 12 лет.

Ранее Лолита Милявская рассказала о пережитых сексуальных домогательствах. По признанию исполнительницы, ее едва не изнасиловали, когда она была девушкой. При этом певица утверждает, что на работе к ней никто никогда не приставал, поскольку она никогда не искала себе покровителей и не искала связей ради карьеры.