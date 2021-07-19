Роспотребнадзор раскрыл механизм работы биочипа для диагностики COVID-19

Биочип для диагностики возбудителей внебольничных пневмоний, включая COVID-19, будет работать как экспресс-тест. Механизм его работы раскрыли в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он выглядит, как небольшая пластина размером 25 на 75 миллиметров, на которой искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять "генетический портрет" возбудителей внебольничных пневмоний», — рассказали специалисты и добавили, что биочип не будет вживляться в человека.

В рамках испытаний новой разработки, которые пройдут в 2023-2024 годах, у пациента будут брать образцы биоматериалов. В институте сообщили, что с помощью устройства в условиях лаборатории можно будет обнаружить наличие вируса в мокроте, крови, бронхоальвеолярном лаваже и слюне.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о разработке биочипа для тестирования на COVID-19. Кроме Нижегородского института, испытания проходят и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Также участвуют НИИ гриппа министерства здравоохранения РФ, НИИ особо чистых биопрепаратов и Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.