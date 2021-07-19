Во Владивостоке открыли фотовыставку «Рыбопромышленная отрасль в Приморье»

На набережной Цесаревича во Владивостоке открылась фотовыставка «Рыбопромышленная отрасль в Приморье». Об этом сообщает PrimfMedia.

Материалы для нее предоставили три приморские компании: ПАО Преображенская «База Тралогово Флота», ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» и ГК «Доброфлот»

Отмечается, что выставка объединяет архивные и современные фотографии, а также наглядно показывает роль и вклад рыбаков в развитии Приморья. Всего представлено свыше 100 фотографий, разделенных на три тематики «В море», «На берегу» и «Люди».

«Основная часть жителей Преображения — это рыбаки, ветераны труда и те, кто посвятил себя морю. Это целые династии. Поэтому и праздник мы отмечаем с размахом, в три дня», — рассказали участники выставки.