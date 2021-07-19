Автомобиль протаранил веранду бара и наехал на людей в Испании

В Испании неизвестный на автомобиле протаранил веранду летнего бара и наехал на нескольких человек. Об этом сообщает местное издание ABC Sevilla. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Инцидент произошел в городе Марбелья. В кадр попало несколько людей, которые получили серьезные ранения в результате происшествия, некоторые их них лежат на земле в крови. По информации издания, не менее девяти человек получили травмы разной степени тяжести. На записи видно, что прохожие оказывают пострадавшим экстренную помощь. На место аварии прибыли медицинские работники, одного из раненых в тяжелом состоянии перевели в больницу Коста-дель-Соль.

Виновника происшествия арестовали. Полиция исключила версию теракта. Отмечается, что в крови 30-летнего водителя не нашли следов алкоголя или наркотиков. На данный момент правоохранительные органы расследуют причины инцидента.

20 июня сообщалось, что неизвестный сбил на машине восьмерых участников велогонки в американском городе Шоу Лоу, штат Аризона. После этого шестерых велосипедистов госпитализировали в ближайшую больницу. 35-летний водитель попытался скрыться с места преступления, в результате чего получил огнестрельное ранение от офицера полиции.