В Белоруссии вынесли приговоры участникам оппозиционных Telegram-чатов

В Минске суд вынес приговоры 11 мужчинам, обвиняемым в подготовке к массовым беспорядкам и уничтожению чужого имущества. Об этом сообщает портал Zerkalo.

По версии следствия, 29 сентября 2020 года они планировали повредить или уничтожить три табачных киоска, а также состояли в Telegram-чатах «радикального направления», среди которых «ОГСБ», «Подработка Минск», «100», «101» и другие. В соответствии с решением суда их приговорили к лишению свободы на срок от пяти до девяти лет в колонии усиленного режима.

Некоторые обвиняемые рассказали о том, что в ходе следственных действий силовики избивали и пытали их. По словам одного из фигурантов дела Евгения Пропольского, его били электрошокером и заставляли написать чистосердечное признание. Единственный оставшийся на свободе и покинувший Белоруссию фигурант дела Давид Слащев также заявил, что в первую ночь силовики «жестко избивали» задержанных и угрожали им большими тюремными сроками.

«Били по голове ногами, дубинками, руками… Просто топтались везде. Когда привезли в РУВД Первомайского района, то по кабинетам тоже дубасили. Единственное, если кто-то начинал плакать или ссылался на какие-то проблемы со здоровьем, то их не трогали», — объяснил Слащев.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Белоруссии устроили массовые обыски у оппозиционеров. Силовики пришли к правозащитникам, общественным активистам, политикам и журналистам.

Следственные мероприятия начались после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о борьбе против действующих в стране прозападных СМИ и организаций. По его мнению, они финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.