В России две девочки решили поплавать на бревне и утонули

В Волгоградской области две девочки решили поплавать на бревне и утонули

В городе Суровикино Волгоградской области две 11-летние девочки утонули во время плавания на бревне. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, 46-летний отец отправился отдыхать на реку Чир вместе с четырьмя детьми. Пока две его дочери и девятилетний сын купались в реке, он играл на берегу с семилетним сыном. Дети решили поплавать на бревне, и в какой-то момент его стало уносить на глубину.

«Девочки решили самостоятельно добраться до берега, но, не обладая навыками плавания, ушли под воду. Извлечь их удалось лишь сотрудникам МЧС, к тому моменту сестры были уже мертвы», — сообщили в пресс-службе управления регионального следственного комитета. Также сообщается, что семья отдыхала на несанкционированном пляже.

Возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Ранее сообщалось, что в Олюторском районе Камчатского края двоих детей унесло течением реки Апука. Днем 15 июля двое мальчиков 11 и 12 лет решили переплыть промоину, образовавшуюся между рекой и озером из-за паводка. Течение реки унесло их в заводь, и школьники ушли под воду.