Известный российский генетик бросился в реку спасать своих детей и утонул

Известный российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики Российской академии наук Олег Балановский погиб при спасении своих детей из реки. Об этом сообщила его коллега, завлабораторией анализа генома Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская в своем Facebook-аккаунте.

Происшествие случилось в Макарьевском районе Костромской области на реке Нея. Мужчина бросился в реку, когда увидел, что его дети начали тонуть. Ему удалось предотвратить трагедию, однако сам он выплыть не сумел. «Соболезнования семье, друзьям и близким Олега. Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря. Трудно поверить», — написала Боринская.

Балановский родился в 1977 году. В 2000 году он с отличием окончил биологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, а также удостоился медали РАН за лучшую студенческую работу. С 2002 по 2011 годы он работал в Медико-генетическом научном центре РАМН на должностях от научного сотрудника до ведущего научного сотрудника.

С 2013 года он стал заведующим лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН.

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