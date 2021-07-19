Девушка сбросила 34 килограмма за десять месяцев и поделилась методом похудения

Жительница Берлингтона, США, рассказала, как она похудела на 34 килограмма за 10 месяцев

21-летняя Талия Моллика (Talia Mollica) из американского города Берлингтон, штат Массачусетс, сбросила 34 килограмма за десять месяцев и поделилась своим методом похудения. Об этом сообщает издание Women`s Health.

Моллика рассказала, что она всегда сталкивалась с проблемой принятия своего тела. Девушка постоянно сравнивала себя с сестрами и другими девочками в школе. В ее греческо-итальянской семье было принято вкусно питаться, поэтому она часто переедала.

Когда девушка поступила в колледж и уехала из родительского дома, недовольство внешним видом достигло пика — она не могла смотреть на себя в зеркало, отказывалась от встреч с друзьями, стала застенчивой и замкнутой. Тогда Моллика решила поменять свой образ жизни. Она стала чаще есть дома, отказалась от полуфабрикатов с высоким содержанием жира и сахара, начала пить больше воды и увеличила количество овощей в рационе.

Теперь на завтрак девушка съедает тост с авокадо и яйцом или овсяную кашу со свежим бананом, арахисовым маслом, орехами и семенами чиа. На обед она выбирает рис, овощи, сладкий картофель, а также курицу, лосось или индейку. Моллика ужинает белковыми продуктами с фаршированными овощами. В качестве перекуса девушка предпочитает протеиновые батончики, а сладкие десерты она заменила домашним печеньем из миндальной муки, замороженным греческим йогуртом и мороженым из кокосового молока.

Вдобавок Моллика тренируется пять раз в неделю и сочетает кардио- и силовые упражнения. Длительность одного занятия составляет от 25 до 40 минут. Также она много ходит пешком и рекомендует всем новичкам начинать с пеших прогулок.

По словам девушки, главный секрет ее успеха в том, что она перестала плохо думать и говорить о себе. «Будьте добрыми к себе и будьте самой главной поддержкой для себя», — сказала она.

Ранее сообщалось, что мужчина из США сбросил 16 килограммов за восемь месяцев и раскрыл секрет похудения. Американцу не нравился его внешний вид, и он решил сесть на диету и начать заниматься спортом.