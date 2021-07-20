Из главной кубышки России выделят деньги на самолеты

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной кубышкой России, в ближайшие три года выделят более 200 миллиардов рублей на авансирование закупок и строительство новой авиационной техники. Соответствующее заявление главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова передает ТАСС. По уточнению агентства, речь идет о лизинге в авиационной промышленности.

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Министр объяснил, что президент России Владимир Путин поддержал схему, по которой на государственную поддержку закупок в авиационной промышленности будет выделяться 60 процентов из ФНБ и 40 процентов — из внебюджетных средств. По словам Мантурова, до 2030 года закупят авиатехники в целом на 2,5 триллиона рублей.

В России с 2012 года действует программа субсидирования лизинговых затрат авиакомпаний для обновления воздушного парка. С апреля 2021 года они могут получить субсидии от государства на уплату лизинговых или арендных платежей не только за самолеты, но и за вертолеты отечественного производства, сообщали в правительстве.

12 июля газета «Коммерсантъ» сообщала, что из ФНБ должны выделить не менее полутора триллионов на развитие авиастроения. До 2030 года на эти деньги собираются построить 735 гражданских судов.

