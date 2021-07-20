Байден вернет в тюрьму отпущенных во время пандемии заключенных

Американские осужденные, отбывающие наказание в домашних условиях из-за COVID-19, вновь будут возвращены в тюрьмы после окончания пандемии. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на администрацию президента США Джозефа Байдена.

По сообщениям администрации, заключенных должны отправить в колонии в соответствии с положением закона о CARES, подписанного еще при Дональде Трампе. В рамках этого акта преступники, совершившие ненасильственные деяния, должны быть отпущены под домашний арест. Это позволило примерно четырем тысячам заключенных покинуть тюрьмы на время пандемии.

Теперь же администрация Байдена вынуждена вернуть осужденных в места отбытия наказания. Как пояснили в Министерстве юстиции, это решение не является политическим. Более того, окружение президента и вовсе настаивало на упразднении этой нормы. Тем не менее юридических механизмов для ее отмены пока в американском законодательстве не существует.

3 июля стало известно, что Минобороны США запретило финансировать тюрьму Гуантанамо из своего бюджета после 30 сентября 2022 года. Первую попытку закрыть тюрьму предпринял экс-президент США Барак Обама, подписав соответствующее распоряжение в январе 2009 года. Это решение не было исполнено из-за сопротивления конгрессменов-республиканцев. В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп издал приказ о сохранении тюрьмы, отменив распоряжение своего предшественника. 20 июля Байден решил закрыть Гуантанамо.